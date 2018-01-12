Фотофакт: Как бы без ноги не остаться

У дома №16 по Рижскому проспекту на тротуаре у люка образовалась дырка.
Если уткнуться в телефон - можно ногой провалиться. Пешеходы, будьте осторожны, соотвутствующие службы - обратите внимание!
Дмитрий
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