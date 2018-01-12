Интерактив

Интерактив: Чтобы понять, кто вас окружает, нужно оказаться беспомощным...

Знаете, как понять, кто вас окружает? Нужно оказаться действительно беспомощным.

Живет в нашем городе обычная старушка 1941 года рождения. Вполне в рассудке, но передвигается хоть с какой-то уверенностью только по квартире. Погода сносная - ни мороза, ни слякоти. Переоценила свои возможности - пошла вчера в сопровождении приятельницы навестить захворавшую сестру. А ножки на обратном пути слушаться отказались. Совсем. Сначала с остановками, махонькими шажками перемещали ее от скамейки к скамейке, а потом вдруг перестали, подогнулись. Стоит старушка, все 80 кг, на коленках и даже отчаяться сил в себе не находит.

Такси? Скорую? Не соглашается. Не бросать же.

Темно и пустынно во дворах Рижского по вечерам. Но милостивое провидение послало старушке и ее спутнице первого встречного хорошего человека. Стащили страдалицу на скамейку - пройти-то оставалось пару сотен метров. За полчаса преодолели 15 из них.

Прикинули - не справляются. Мужчина двинулся к ближайшему дому, чтобы посмотреть на адресные таблички. Вернулся с двумя очень молодыми людьми и девушкой. Спросил, доставят ли бабульку без него, и, получив подтверждение, ушел.

Вот что им всем, больше делать нечего - пенсионерок транспортировать, с рук на руки передавая?

Опять какое везение - ребята буквально подогнали видавшие виды «Жигули». Засунули совокупными усилиями тихую старушку в салон, подбросили к крыльцу. Не влезшие в машину пешком догнали.

Весу в бабульке, конечно, не поубавилось, ножки не взбодрились. По ступенькам стащили бедняжку в подъезд. Загрузили в лифт, придержали и до квартиры донесли под временную опеку приятельницы. От оплаты отказались. Имена добровольных участников доставки остались неизвестны.

Татьяна