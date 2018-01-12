Интерактив: Индексация заработной платы - не благодеяние, а обязанность работодателя!

17-летняя великолучанка обокрала пенсионерку, которой «помогла» донести сумки до дома

Продажи билетов через Интернет на Октябрьской железной дороге в 2017 году выросли на 14%

Житель Красногородска повторно сел за руль пьяным и был задержан сотрудниками ГИБДД