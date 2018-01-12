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Интерактив: Индексация заработной платы - не благодеяние, а обязанность работодателя!
Индексация заработной платы — это не добрая воля работодателя и проводить ее необходимо в обязательном порядке. Однако, многие работодатели придерживаются мнения, что индексация заработной платы является их доброй волей.
Отсутствие в законе порядка индексации заработной платы не снимает обязанность работодателя ее проводить. В ТК РФ предусмотрено, что бюджетные организации индексируют заработную плату в порядке, установленном законодательством. При этом другие работодатели должны индексировать заработную плату в порядке, установленном коллективным договором или иными локальными нормативными актами (ст. 134 ТК РФ).
На практике указанная норма вызывает вопросы относительно того, является индексация заработной платы правом или обязанностью коммерческой организации, и можно ли ее не проводить. В этом случае обоснованием мог бы быть тот факт, что индексация просто не предусмотрена коллективным договором. В то же время эта точка зрения является спорной, и буквальное толкование ст. 134 ТК РФ говорит не в пользу работодателя.
В указанной норме прямо говориться, что работодатели «производят» индексацию заработной платы. Такая формулировка подразумевает императивность нормы. То есть, установлена именно обязанность, а не право индексировать заработную плату.
Такой же вывод вытекает и из определения Конституционного суда РФ от 17.06.2010 года № 913-О-О, в котором говориться, что индексация заработной платы должна проводиться всем работающим по трудовому договору.
По этому же пути идет судебная практика. В то же время Роструд отметил, что порядок индексации законом не установлен. Установлена лишь обязанность осуществлять индексацию, но не разъяснено, как именно это необходимо делать. При этом он пояснил, что такой порядок обязательно должен быть закреплен в локальных актах работодателя. Отсутствие такого порядка в локальных актах может быть расценено контролирующими органами как нарушение ст. 5.27 КоАП РФ. Если порядок индексации заработной платы не установлен, то у работодателя увеличивается риск возникновения претензий, как со стороны трудовой инспекции, так и самих работников организации.
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Интерактив: Индексация заработной платы - не благодеяние, а обязанность работодателя!
Индексация заработной платы — это не добрая воля работодателя и проводить ее необходимо в обязательном порядке. Однако, многие работодатели придерживаются мнения, что индексация заработной платы является их доброй волей.
Отсутствие в законе порядка индексации заработной платы не снимает обязанность работодателя ее проводить. В ТК РФ предусмотрено, что бюджетные организации индексируют заработную плату в порядке, установленном законодательством. При этом другие работодатели должны индексировать заработную плату в порядке, установленном коллективным договором или иными локальными нормативными актами (ст. 134 ТК РФ).
На практике указанная норма вызывает вопросы относительно того, является индексация заработной платы правом или обязанностью коммерческой организации, и можно ли ее не проводить. В этом случае обоснованием мог бы быть тот факт, что индексация просто не предусмотрена коллективным договором. В то же время эта точка зрения является спорной, и буквальное толкование ст. 134 ТК РФ говорит не в пользу работодателя.
В указанной норме прямо говориться, что работодатели «производят» индексацию заработной платы. Такая формулировка подразумевает императивность нормы. То есть, установлена именно обязанность, а не право индексировать заработную плату.
Такой же вывод вытекает и из определения Конституционного суда РФ от 17.06.2010 года № 913-О-О, в котором говориться, что индексация заработной платы должна проводиться всем работающим по трудовому договору.
По этому же пути идет судебная практика. В то же время Роструд отметил, что порядок индексации законом не установлен. Установлена лишь обязанность осуществлять индексацию, но не разъяснено, как именно это необходимо делать. При этом он пояснил, что такой порядок обязательно должен быть закреплен в локальных актах работодателя. Отсутствие такого порядка в локальных актах может быть расценено контролирующими органами как нарушение ст. 5.27 КоАП РФ. Если порядок индексации заработной платы не установлен, то у работодателя увеличивается риск возникновения претензий, как со стороны трудовой инспекции, так и самих работников организации.
Подпись: Вячеслав