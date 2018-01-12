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Интерактив: Количество услуг сократили, а плату подняли
28 декабря 2017 года Псковская городская Дума установила стоимость платы за содержание жилых помещений с 1 февраля 2018 года 15.08 рублей, что почти на 50% больше предыдущей - 10.86 рублей для домов без лифта. Повышение произойдет и для домов с лифтами. Хочется узнать, на каком основании нарушаются указы президента с повышением тарифов ЖКХ не более 4%? Также на каком основании повышение тарифов происходит 2 раза в год, если по постановлению правительства повышение тарифов должно происходить 1 раз в год с июля?
Очевидно, подобные вопросы нужно отослать в администрацию президента, но хотелось бы и от местных властей услышать обоснование.
Кроме того, ранее в тариф на содержание входил вывоз крупного мусора, теперь он пойдет отдельной строкой. Нет бы понизить плату за содержание, так ее повысили почти на 50%. Также по приказу ПГД из строки «содержание и ремонт» исключены слова «и ремонт». Опять же, тариф должен уменьшиться, а выходит наоборот, количество услуг сократили, а плату подняли.
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Интерактив: Количество услуг сократили, а плату подняли
28 декабря 2017 года Псковская городская Дума установила стоимость платы за содержание жилых помещений с 1 февраля 2018 года 15.08 рублей, что почти на 50% больше предыдущей - 10.86 рублей для домов без лифта. Повышение произойдет и для домов с лифтами. Хочется узнать, на каком основании нарушаются указы президента с повышением тарифов ЖКХ не более 4%? Также на каком основании повышение тарифов происходит 2 раза в год, если по постановлению правительства повышение тарифов должно происходить 1 раз в год с июля?
Очевидно, подобные вопросы нужно отослать в администрацию президента, но хотелось бы и от местных властей услышать обоснование.
Кроме того, ранее в тариф на содержание входил вывоз крупного мусора, теперь он пойдет отдельной строкой. Нет бы понизить плату за содержание, так ее повысили почти на 50%. Также по приказу ПГД из строки «содержание и ремонт» исключены слова «и ремонт». Опять же, тариф должен уменьшиться, а выходит наоборот, количество услуг сократили, а плату подняли.
Мария