Интерактив: Количество услуг сократили, а плату подняли

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с настоятелем Римско-Католического прихода в Пскове

Митинг под девизом «Мы этой памяти верны» прошел в Великих Луках в день 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков