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Интерактив: Полицейские по ошибке «скрутили» псковича
16 января около 16.00 в Пскове, в районе ул. Народная (во дворах около ТЦ «Меркурий») полицейские (отдел по контролю за оборотом наркотиков), выскочив из машины, скрутили и ударили ногой в пах мужчину, проходящего мимо, уткнули лицом в машину. Выяснив личность мужчины, сказали, что ошиблись, что хотели задержать кого-то другого. После противоправных действий полицейских пострадавший мужчина (ему 61 год) госпитализирован с травмой в областную больницу.
Наталья
Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием по описанной ситуации в пресс-службу УМВД России по Псковской области.
«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области проводились мероприятия по проверке информации о сбыте наркотических средств. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1956 года рождения. В ходе дальнейшего разбирательства причастность задержанного к совершению преступления не подтвердилась. Гражданину были принесены извинения и выражена готовность оказать необходимую помощь. Мужчина пояснил, что ситуацию понимает и претензий к полицейским не имеет.
Тем же вечером по указанному адресу был задержан гражданин, у которого было изъято наркотическое вещество "гашиш". По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
В настоящее время по фактам, изложенным в публикации, в УМВД России по Псковской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям полицейских», - сообщили в полиции.
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Интерактив: Полицейские по ошибке «скрутили» псковича
16 января около 16.00 в Пскове, в районе ул. Народная (во дворах около ТЦ «Меркурий») полицейские (отдел по контролю за оборотом наркотиков), выскочив из машины, скрутили и ударили ногой в пах мужчину, проходящего мимо, уткнули лицом в машину. Выяснив личность мужчины, сказали, что ошиблись, что хотели задержать кого-то другого. После противоправных действий полицейских пострадавший мужчина (ему 61 год) госпитализирован с травмой в областную больницу.
Наталья
Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием по описанной ситуации в пресс-службу УМВД России по Псковской области.
«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области проводились мероприятия по проверке информации о сбыте наркотических средств. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1956 года рождения. В ходе дальнейшего разбирательства причастность задержанного к совершению преступления не подтвердилась. Гражданину были принесены извинения и выражена готовность оказать необходимую помощь. Мужчина пояснил, что ситуацию понимает и претензий к полицейским не имеет.
Тем же вечером по указанному адресу был задержан гражданин, у которого было изъято наркотическое вещество "гашиш". По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
В настоящее время по фактам, изложенным в публикации, в УМВД России по Псковской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям полицейских», - сообщили в полиции.