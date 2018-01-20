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Интерактив: «Красивое» безумие

24.01.2018 08:36|ПсковКомментариев: 4
 

Вот это «красивое безумие» творится уже целый месяц, канализация стекает на первый этаж (технический этаж)... Забита канализация до колодца напрочь, чистить никто не собирается. Обращения в УК «Народная» (которая находится в этом же доме), ни к чему не приводит… Ответ прост «Денег нет».

А мы по-прежнему задыхаемся от запаха сточных вод. В начале прошлого года были коллективные жалобы в нужные инстанции, но они ни к чему не привели. Осталась надежда на ваш сайт и совесть чиновников, которые читают ПЛН.

Юрий

Источник: Псковская Лента Новостей
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