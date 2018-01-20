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Интерактив: Помогите Новоржеву со спортивной инфраструктурой
В стране, да и в области говорят о развитии спорта. Понимаю, что это не самый наболевший вопрос Новоржевского района, но «у кого что болит, тот о том и говорит»! Обращался в администрацию района, один ответ - нет денег.
Чуть о себе: Закончил Новоржевскую школу в 1991 году, продолжил обучение в Великолукской академии физической культуры и спорта. По окончании вернулся в свой городок. Несколько лет работал по профессии в школе. Сейчас – индивидуальный предприниматель. По совместительству занимаюсь с детьми баскетболом (учащиеся 2005-2006 г.р.). Улучшения спортивной базы для занятия этим видом спорта, да и спорта в целом, с момента окончания школы нет. А требования к баскетболу изменились, появился «Стритбол», в простонародье – уличный баскетбол. Для его занятий условий практически нет. Пытаемся играть на хоккейной коробке, но покрытие (асфальт) оставляет желать лучшего.
Спортсмены из г. Новоржева, Новоржевского района регулярно выступают на различных областных соревнованиях. У нас есть волейбольные, баскетбольные, хоккейные и футбольные команды, в которых играют люди разных возрастов: от младших школьников до взрослых работающих мужчин и женщин. Также жители нашего района активно сдают нормативы ГТО. Каждые соревнования для наших спортсменов важны, на каждых из них они стараются показать свои навыки, но где же они их оттачивают, где тренируются?
Действительно, Новоржевский район считается обеспеченным: у нас есть три спортивных зала, стадион, хоккейная площадка, - но это лишь на бумаге.
А по факту: у нас есть стадион, на котором мяч отскакивает от кочек в непонятном направлении, а после дождя у ворот возникают лужи, так что вратарь стоит по колено в воде. У нас есть хоккейная площадка, которая стоит без дела, так как настолько «прохудилась», что лед в ней залить невозможно, так как слишком большой уклон, да и через покрытие (площадка асфальтированная) уже прорастает трава. А ремонт, говорят, слишком дорого.
Два из трех залов абсолютно непригодны для занятий, так как они малы по размеру, потолки там настолько низкие, что при игре мяч задевает потолочные балки, а бегать там нельзя, нужно ходить аккуратно, а то есть возможность провалиться под гниющий пол. Третий зал загружен секциями под завязку, ведь он лучшее из того, что есть, но даже он не отвечает простейшим требованиям: он мал, за линиями разметки нет и полуметра: нельзя разбежаться для подачи в волейболе, неоткуда вбросить мяч в баскетболе. Из-за его малой площади играть полным составам в баскетбол (5 человек) нельзя, только вчетвером, иначе не хватает места (размер этого зала примерно 17х8, а размер стандартной волейбольной площадки- 18х9).
Команды, которые приезжали к нам с мыслями, что у них плохой зал, уезжают, уверившись, что их площадка по сравнению с нашей - просто замечательная. Уезжают и больше не возвращаются, потому что не хотят калечиться в нашем зале.
С тренировками по футболу и хоккею спортсмены как-то справляются, находят различные способы: ровняют стадион, играют в хоккей на прудах. С волейболом и баскетболом, зальными видами спорта, дела обстоят хуже: если во время учебного года у ребят есть возможность тренироваться, то, как только начинается лето, залы закрывают, и тренироваться негде, а ведь соревнования не заканчиваются!
Почему по области в городах меньших, чем наш Новоржев, создаются все условия для тренировок, но они даже не выставляют команды на соревнования?
Нам бы очень не помешала уличная площадка правильного размера с хорошим покрытием, где можно было бы летом проводить тренировки.
Что и как нужно сделать для развития детского спорта в районе, чтобы у нас условия для тренировок?
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Интерактив: Помогите Новоржеву со спортивной инфраструктурой
В стране, да и в области говорят о развитии спорта. Понимаю, что это не самый наболевший вопрос Новоржевского района, но «у кого что болит, тот о том и говорит»! Обращался в администрацию района, один ответ - нет денег.
Чуть о себе: Закончил Новоржевскую школу в 1991 году, продолжил обучение в Великолукской академии физической культуры и спорта. По окончании вернулся в свой городок. Несколько лет работал по профессии в школе. Сейчас – индивидуальный предприниматель. По совместительству занимаюсь с детьми баскетболом (учащиеся 2005-2006 г.р.). Улучшения спортивной базы для занятия этим видом спорта, да и спорта в целом, с момента окончания школы нет. А требования к баскетболу изменились, появился «Стритбол», в простонародье – уличный баскетбол. Для его занятий условий практически нет. Пытаемся играть на хоккейной коробке, но покрытие (асфальт) оставляет желать лучшего.
Спортсмены из г. Новоржева, Новоржевского района регулярно выступают на различных областных соревнованиях. У нас есть волейбольные, баскетбольные, хоккейные и футбольные команды, в которых играют люди разных возрастов: от младших школьников до взрослых работающих мужчин и женщин. Также жители нашего района активно сдают нормативы ГТО. Каждые соревнования для наших спортсменов важны, на каждых из них они стараются показать свои навыки, но где же они их оттачивают, где тренируются?
Действительно, Новоржевский район считается обеспеченным: у нас есть три спортивных зала, стадион, хоккейная площадка, - но это лишь на бумаге.
А по факту: у нас есть стадион, на котором мяч отскакивает от кочек в непонятном направлении, а после дождя у ворот возникают лужи, так что вратарь стоит по колено в воде. У нас есть хоккейная площадка, которая стоит без дела, так как настолько «прохудилась», что лед в ней залить невозможно, так как слишком большой уклон, да и через покрытие (площадка асфальтированная) уже прорастает трава. А ремонт, говорят, слишком дорого.
Два из трех залов абсолютно непригодны для занятий, так как они малы по размеру, потолки там настолько низкие, что при игре мяч задевает потолочные балки, а бегать там нельзя, нужно ходить аккуратно, а то есть возможность провалиться под гниющий пол. Третий зал загружен секциями под завязку, ведь он лучшее из того, что есть, но даже он не отвечает простейшим требованиям: он мал, за линиями разметки нет и полуметра: нельзя разбежаться для подачи в волейболе, неоткуда вбросить мяч в баскетболе. Из-за его малой площади играть полным составам в баскетбол (5 человек) нельзя, только вчетвером, иначе не хватает места (размер этого зала примерно 17х8, а размер стандартной волейбольной площадки- 18х9).
Команды, которые приезжали к нам с мыслями, что у них плохой зал, уезжают, уверившись, что их площадка по сравнению с нашей - просто замечательная. Уезжают и больше не возвращаются, потому что не хотят калечиться в нашем зале.
С тренировками по футболу и хоккею спортсмены как-то справляются, находят различные способы: ровняют стадион, играют в хоккей на прудах. С волейболом и баскетболом, зальными видами спорта, дела обстоят хуже: если во время учебного года у ребят есть возможность тренироваться, то, как только начинается лето, залы закрывают, и тренироваться негде, а ведь соревнования не заканчиваются!
Почему по области в городах меньших, чем наш Новоржев, создаются все условия для тренировок, но они даже не выставляют команды на соревнования?
Нам бы очень не помешала уличная площадка правильного размера с хорошим покрытием, где можно было бы летом проводить тренировки.
Что и как нужно сделать для развития детского спорта в районе, чтобы у нас условия для тренировок?
Игорь Иванов