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Интерактив: «Это наша корова, и мы ее доим!». И снова ритуальщики!
23 января в здании ГУЗ «Хоспис имени святой Марфы-Марии» в г. Пскове расположенного по адресу ул. Свердлова, 20, произошел внеочередной конфуз. По словам присутствующих, возник конфликт, участниками которого стали похоронный агент с рабочими одной из ритуальных компаний, руководство которой тесно сотрудничает с администрацией хосписа, родственники умершего, приехавшие за его телом, и бригада рабочих другой ритуальной компании, в которую родственники покойного ранее уже обращались.
Похоронный агент ритуальной компании, ранее находящейся в лечебном учреждении, всячески пытался воспрепятствовать эвакуации тела умершего в морг. Он пытался преградить путь, обосновывая свои действия тем, что их ритуальная компания имеет полное право эвакуировать тела умерших в морг, так как между администрацией лечебного учреждения и руководством компании якобы существует негласная договоренность. И даже родственники не имеют права забрать тело умершего, не заплатив им за услугу эвакуации тела в морг. По словам одной из свидетелей, этот случай не единичный, так как ритуальная компания, якобы обслуживающая псковский хоспис, ведет высокую ценовую политику, пользуясь сложившейся ситуацией, оформляет людей сразу, и многим из родных в нынешнее время просто-напросто не осилить обычные проводы своего родственника в мир иной.
«…..Для родных утрата - итак сильное потрясение, а тут еще такое», - отметила вторая наша собеседница. Также нам пояснили, что все напряжение в сфере ритуальных услуг наступило после того, как в прошлом году в городе произошла реорганизация МП «Комбинат благоустройства». Надеемся, что местные власти не оставят этот плавающий вопрос без контроля и доработают устаревшие правила предоставления ритуальных услуг в городе Пскове. Так как в такой ситуации оказывался и может оказаться каждый из нас, и к данному вопросу нужно относиться в первую очередь по-человечески.
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Интерактив: «Это наша корова, и мы ее доим!». И снова ритуальщики!
23 января в здании ГУЗ «Хоспис имени святой Марфы-Марии» в г. Пскове расположенного по адресу ул. Свердлова, 20, произошел внеочередной конфуз. По словам присутствующих, возник конфликт, участниками которого стали похоронный агент с рабочими одной из ритуальных компаний, руководство которой тесно сотрудничает с администрацией хосписа, родственники умершего, приехавшие за его телом, и бригада рабочих другой ритуальной компании, в которую родственники покойного ранее уже обращались.
Похоронный агент ритуальной компании, ранее находящейся в лечебном учреждении, всячески пытался воспрепятствовать эвакуации тела умершего в морг. Он пытался преградить путь, обосновывая свои действия тем, что их ритуальная компания имеет полное право эвакуировать тела умерших в морг, так как между администрацией лечебного учреждения и руководством компании якобы существует негласная договоренность. И даже родственники не имеют права забрать тело умершего, не заплатив им за услугу эвакуации тела в морг. По словам одной из свидетелей, этот случай не единичный, так как ритуальная компания, якобы обслуживающая псковский хоспис, ведет высокую ценовую политику, пользуясь сложившейся ситуацией, оформляет людей сразу, и многим из родных в нынешнее время просто-напросто не осилить обычные проводы своего родственника в мир иной.
«…..Для родных утрата - итак сильное потрясение, а тут еще такое», - отметила вторая наша собеседница. Также нам пояснили, что все напряжение в сфере ритуальных услуг наступило после того, как в прошлом году в городе произошла реорганизация МП «Комбинат благоустройства». Надеемся, что местные власти не оставят этот плавающий вопрос без контроля и доработают устаревшие правила предоставления ритуальных услуг в городе Пскове. Так как в такой ситуации оказывался и может оказаться каждый из нас, и к данному вопросу нужно относиться в первую очередь по-человечески.
Наталья