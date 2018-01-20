* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Территорию ботанического сада у 12-й школы собираются застраивать коттеджами
В годы моего детства и юности городская школа № 12 была одной из самых лучших в Пскове. Особой гордостью был ботанический сад на ул. Автозаводская. Там мы сами выращивали овощи, были теплицы, свой яблоневый сад. Особо ценен сад был для уроков биологии. Ну и, конечно же, летняя школьная практика...
Недавно на этом земельном участке начались подготовительные работы по коттеджной застройке. Вырублен яблоневый сад, площадка подготовлена для закладки фундамента.
Вопрос. На каком основании школьный приусадебный участок передан в частные руки, и там ведется застройка? И главное - кто приобретатель? Детям ботанический сад уже не нужен?
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Территорию ботанического сада у 12-й школы собираются застраивать коттеджами
В годы моего детства и юности городская школа № 12 была одной из самых лучших в Пскове. Особой гордостью был ботанический сад на ул. Автозаводская. Там мы сами выращивали овощи, были теплицы, свой яблоневый сад. Особо ценен сад был для уроков биологии. Ну и, конечно же, летняя школьная практика...
Недавно на этом земельном участке начались подготовительные работы по коттеджной застройке. Вырублен яблоневый сад, площадка подготовлена для закладки фундамента.
Вопрос. На каком основании школьный приусадебный участок передан в частные руки, и там ведется застройка? И главное - кто приобретатель? Детям ботанический сад уже не нужен?
Михаил