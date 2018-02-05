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Проживаю в деревне Ложнево. С начала года дорога от улицы Лесной до границ города (мимо нефтебазы) не чистилась. Вчера, после последних снегопадов, решил позвонить в УГХ. Там сначала сказали, что эту дорогу они не обслуживают. Потом - что передадут заявку подрядчику. В итоге вчера днем по дороге прошла - ВНИМАНИЕ - машина с солью и песком.
Я не представляю, кому пришла в голову эта замечательная мысль посыпать грунтовую дорогу, на которой уже спрессовано 20 см снега, посыпать солью, превратив это все в кашу.
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Интерактив: Попросишь УГХ снег убрать...
Проживаю в деревне Ложнево. С начала года дорога от улицы Лесной до границ города (мимо нефтебазы) не чистилась. Вчера, после последних снегопадов, решил позвонить в УГХ. Там сначала сказали, что эту дорогу они не обслуживают. Потом - что передадут заявку подрядчику. В итоге вчера днем по дороге прошла - ВНИМАНИЕ - машина с солью и песком.
Я не представляю, кому пришла в голову эта замечательная мысль посыпать грунтовую дорогу, на которой уже спрессовано 20 см снега, посыпать солью, превратив это все в кашу.
Спасибо! Лучше бы и не трогали.