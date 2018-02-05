Интерактив: Попросишь УГХ снег убрать...

Псковичей приглашают к участию в программе «Инклюзивные культурные каникулы»

Великолучанин похитил мобильный телефон из подсобного помещения на улице Ставского в Великих Луках

Свинокомплекс «Совхоз Шелонский» перешел из аренды в собственность ООО «ПсковАгроИнвест»

Псковских школьников приглашают на экскурсию в Президентскую библиотеку им. Бориса Ельцина

Росреестр зарегистрировал первый договор участия в долевом строительстве с применением технологии блокчейн

Прокурор области: Слава Богу, у нас за коррупцию не расстреливают

РСХБ предлагает специальные ставки по потребительским кредитам в феврале - от 10%

Прокурор Псковской области сожалеет, что обыватели верят в сериалы про правоохранителей

Две партии посадочного материала не пустили через границу в Псковской области

Прокурор Сергей Белов: Поскольку Гавунас - человек богатый, он и заказывает музыку

У «черных копателей» из Пушкиногорского района изъяли гранаты, патроны и мины времен войны

Около 17 млн рублей получит Псковская область на подготовку спортивного резерва

Более 14 тысяч нарушений законодательства выявили органы прокуратуры Псковской области за год

«Клуб поколений» приглашает пенсионеров и молодежь на блинный вечер в Псковском облсовпрофе