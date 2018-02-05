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Интерактив: Почему братья и сестры не могут посетить ребенка в областной больнице?
В настоящее время мой ребенок находится на лечении в детской областной клинической больнице. Все замечательно: грамотные врачи, внимательные медсестры. Всем огромная благодарность!
Но вызывает недоумение ограничение по возрасту посетителей. Почему граждане до 18 лет не могут посетить пациентов? На вахте мне пояснили, что это связано с боязнью инфекции. Ну, это же смешно.
Почему братья, сестры не могут посетить ребенка? Как быть с сочувствием, состраданием, да и просто семейными узами? Что плохого в этом?
Многие дети лежат на лечении из других районов, почему к примеру брат-студент не может принести пару йогуртов и просто поддержать сестру? Мало того - даже в сопровождении родителей этот же брат или сестра, если им нет 18 лет, не могут проведать ребенка, который и так находится в стрессовой ситуации. Мне это кажется странным.
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** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Почему братья и сестры не могут посетить ребенка в областной больнице?
В настоящее время мой ребенок находится на лечении в детской областной клинической больнице. Все замечательно: грамотные врачи, внимательные медсестры. Всем огромная благодарность!
Но вызывает недоумение ограничение по возрасту посетителей. Почему граждане до 18 лет не могут посетить пациентов? На вахте мне пояснили, что это связано с боязнью инфекции. Ну, это же смешно.
Почему братья, сестры не могут посетить ребенка? Как быть с сочувствием, состраданием, да и просто семейными узами? Что плохого в этом?
Многие дети лежат на лечении из других районов, почему к примеру брат-студент не может принести пару йогуртов и просто поддержать сестру? Мало того - даже в сопровождении родителей этот же брат или сестра, если им нет 18 лет, не могут проведать ребенка, который и так находится в стрессовой ситуации. Мне это кажется странным.
Интересно, а как считает прокуратура?
Любовь