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Попытки сходить в Псковский музей могут закончиться посещением травмпункта. Уже с осени ведутся работы на улице Свердлова и прилегающих к ней улицах. Вещь, безусловно, нужная и полезная. Жители прилежащих домов уже привыкли, что они не то, что въехать, войти могут с трудом в свои дома.
Но как отвратительно ведутся работы. Забота о безопасности подрядчика, видимо, совсем не волнует. Небезопасное ограждение. Посетители в музей идут мимо досок (сваленных там и забытых) по замерзшей земле. На некоторых опасных участках ограждение вообще отсутствует.
Например, напротив Технического лицея. Там же дети. По соседству ведется еще одно строительство у «Двора Подзноева». Это день и ночь.
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Интерактив: В травмпункт вместо музея
Попытки сходить в Псковский музей могут закончиться посещением травмпункта. Уже с осени ведутся работы на улице Свердлова и прилегающих к ней улицах. Вещь, безусловно, нужная и полезная. Жители прилежащих домов уже привыкли, что они не то, что въехать, войти могут с трудом в свои дома.
Но как отвратительно ведутся работы. Забота о безопасности подрядчика, видимо, совсем не волнует. Небезопасное ограждение. Посетители в музей идут мимо досок (сваленных там и забытых) по замерзшей земле. На некоторых опасных участках ограждение вообще отсутствует.
Например, напротив Технического лицея. Там же дети. По соседству ведется еще одно строительство у «Двора Подзноева». Это день и ночь.
Анна