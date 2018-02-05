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Интерактив: Новгородцы - герои, а псковичи – предатели?
23 февраля в 19.10 на телеканале «Звезда» вышел фильм-исследование «След в истории. Ледовое побоище. Или сказ о том, как Русь не вступила в Евросоюз».
Из аннотации фильма: «Что же на самом деле произошло на берегу Чудского озера весной 1242 года? Смотрите специальный выпуск "Военной приемки" "Ледовое побоище. Или сказ о том, как Русь не вступила в Евросоюз"».
Смотрим и удивляемся.
Ведущий: Сейчас мы с вами открываем музейные ворота. И, насколько я понимаю, точно также сами свои ворота немцам открыли псковичи.
Клим Жуков (военный историк-медиевист, исторический реконструктор и писатель-фантаст, эксперт по средневековому оружию): Об этом можно говорить. И на это указывает хотя бы то, что немцы оставили во Пскове такой мощный гарнизон как два рыцаря, понятно, со слугами с их… (глумливый смешок ведущего). Т.е. это говорит о мирном вхождении немцев в Псков и о том, что Псков в то время проводил независимую от Новгорода политику.
Ведущий: Ну а дальше начинается классический поход немцев. Захватнический поход на Россию. Клим Жуков: На Новгород.
Голос за кадром (на фоне панорамы Пскова): Вот так псковичи сами запустили новых хозяев к себе. Дело в том, что этот приграничный город постоянно переходит из рук в руки. И поэтому псковичи давно живут по принципу: «Каждый сам за себя!».
Далее кадр из фильма Эйзенштейна «Александр Невский», где Твердила Иванкович и монах (предатели) отвечают:
- Какая тебе русская земля? Где ты её видал?
- Каждый сам за себя стоит. Где спать легла, там и Родина…
Далее: «...новгородцы понимают, что следующими будут они, но, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПСКОВА сдаваться не собираются...».
Сквозь фильм проходит мысль, о том, что новгородцы - герои, а псковичи - предатели. Не упоминается то, что псковские воины во главе с воеводой Гаврилой Гориславичем вышли в 1240 году на помощь Изборску, а также, что согласно летописи, ливонцы брали в заложники детей знатных псковичей и осаждали Псков, выжигали посад.
Было бы интересно услышать мнение псковских историков об этом сюжете, их трактовку событий. Насколько сказанное «Звездой» - историческая правда?
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Интерактив: Новгородцы - герои, а псковичи – предатели?
23 февраля в 19.10 на телеканале «Звезда» вышел фильм-исследование «След в истории. Ледовое побоище. Или сказ о том, как Русь не вступила в Евросоюз».
Из аннотации фильма: «Что же на самом деле произошло на берегу Чудского озера весной 1242 года? Смотрите специальный выпуск "Военной приемки" "Ледовое побоище. Или сказ о том, как Русь не вступила в Евросоюз"».
Смотрим и удивляемся.
Ведущий: Сейчас мы с вами открываем музейные ворота. И, насколько я понимаю, точно также сами свои ворота немцам открыли псковичи.
Клим Жуков (военный историк-медиевист, исторический реконструктор и писатель-фантаст, эксперт по средневековому оружию): Об этом можно говорить. И на это указывает хотя бы то, что немцы оставили во Пскове такой мощный гарнизон как два рыцаря, понятно, со слугами с их… (глумливый смешок ведущего). Т.е. это говорит о мирном вхождении немцев в Псков и о том, что Псков в то время проводил независимую от Новгорода политику.
Ведущий: Ну а дальше начинается классический поход немцев. Захватнический поход на Россию.
Клим Жуков: На Новгород.
Голос за кадром (на фоне панорамы Пскова): Вот так псковичи сами запустили новых хозяев к себе. Дело в том, что этот приграничный город постоянно переходит из рук в руки. И поэтому псковичи давно живут по принципу: «Каждый сам за себя!».
Далее кадр из фильма Эйзенштейна «Александр Невский», где Твердила Иванкович и монах (предатели) отвечают:
- Какая тебе русская земля? Где ты её видал?
- Каждый сам за себя стоит. Где спать легла, там и Родина…
Далее: «...новгородцы понимают, что следующими будут они, но, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПСКОВА сдаваться не собираются...».
Сквозь фильм проходит мысль, о том, что новгородцы - герои, а псковичи - предатели. Не упоминается то, что псковские воины во главе с воеводой Гаврилой Гориславичем вышли в 1240 году на помощь Изборску, а также, что согласно летописи, ливонцы брали в заложники детей знатных псковичей и осаждали Псков, выжигали посад.
Было бы интересно услышать мнение псковских историков об этом сюжете, их трактовку событий. Насколько сказанное «Звездой» - историческая правда?
Андрей