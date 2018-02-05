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Интерактив: Очередь на эстонской границе

10.03.2018 21:31|ПсковКомментариев: 20

Уже 1,5 часа стоим в очереди на въезд в Россию на МАПП «Куничина Гора».

Эстонскую границу прошли за 10 минут, а на нейтральной полосе ждем уже 1,5 часа.

Российские пограничники не хотят работать?

Псковичка

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 20Версия для печати
 

 
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