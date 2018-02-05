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Интерактив: Нововведения в Псковской городской поликлинике. Все для удобства пациентов?
Очень обрадовало, что теперь при прохождении флюорографии в поликлинике №1 на Кузнецкой, 19 пациентам, прикрепленным к поликлинике №3 на Индустриальной, 8 не приходится получать результат там же и на другой день. Результаты можно забрать в окне-кабинете №14 на Индустриальной, 8. Жаль, конечно, что флюорографию нельзя пройти на месте, потому что «пропускная способность нового флюорографа небольшая и не может окучить всех желающих». Также радует, что пациентам поликлиники №3 теперь бесплатно выдают бахилы.
Со 2 марта 2018 г, пациенты, проживающие на улице Звездной и Труда, 50 могут обращаться за помощью к терапевту на Сиреневый бульвар,9, кабинет 18. Терапевт работает с 8.30 до 13.00, но режим работы - секрет для большинства пациентов, пришедших к привычному терапевту в поликлинику №3. Режим работы терапевта стал известен по объявлению на входной двери Сиреневого, 9. Кроме того, что приходиться идти к новому терапевту, вместо уже своего, привычного доктора, работникам регистратуры Сиреневого, 9 карточки для посещения узких специалистов новый терапевт запретил выдавать даже при предъявлении Талона амбулаторного пациента, нарушив тем самым право пациента выбирать врача по своему усмотрению и создав препятствия для получения консультативной помощи узкими специалистами при хронических заболеваниях.
Конечно, жителям удаленного от поликлиники №3 района по идее удобно получать терапевтическую помощь по географически близкому адресу, особенно в разгар вирусных заболеваний, однако очень хочется и уважительного отношения к правам пациентов.
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Интерактив: Нововведения в Псковской городской поликлинике. Все для удобства пациентов?
Очень обрадовало, что теперь при прохождении флюорографии в поликлинике №1 на Кузнецкой, 19 пациентам, прикрепленным к поликлинике №3 на Индустриальной, 8 не приходится получать результат там же и на другой день. Результаты можно забрать в окне-кабинете №14 на Индустриальной, 8. Жаль, конечно, что флюорографию нельзя пройти на месте, потому что «пропускная способность нового флюорографа небольшая и не может окучить всех желающих». Также радует, что пациентам поликлиники №3 теперь бесплатно выдают бахилы.
Со 2 марта 2018 г, пациенты, проживающие на улице Звездной и Труда, 50 могут обращаться за помощью к терапевту на Сиреневый бульвар,9, кабинет 18. Терапевт работает с 8.30 до 13.00, но режим работы - секрет для большинства пациентов, пришедших к привычному терапевту в поликлинику №3. Режим работы терапевта стал известен по объявлению на входной двери Сиреневого, 9. Кроме того, что приходиться идти к новому терапевту, вместо уже своего, привычного доктора, работникам регистратуры Сиреневого, 9 карточки для посещения узких специалистов новый терапевт запретил выдавать даже при предъявлении Талона амбулаторного пациента, нарушив тем самым право пациента выбирать врача по своему усмотрению и создав препятствия для получения консультативной помощи узкими специалистами при хронических заболеваниях.
Конечно, жителям удаленного от поликлиники №3 района по идее удобно получать терапевтическую помощь по географически близкому адресу, особенно в разгар вирусных заболеваний, однако очень хочется и уважительного отношения к правам пациентов.