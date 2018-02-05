Интерактив: Нововведения в Псковской городской поликлинике. Все для удобства пациентов?

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту

В Полистовском заповеднике енотовидные собаки подрались за нору. ВИДЕО

На малой сцене Псковского драмтеатра начался монтаж декораций к новому спектаклю

Кто не ходит на выборы, тот не имеет права жаловаться - Олег Брячак

По требованию прокурора в Дедовичском районе создана Контрольно-счетная палата

Чтобы снять ограничения в отношении квартиры, пскович погасил кредит на сумму более 250 тысяч рублей

ПсковГУ продолжает набор на экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ