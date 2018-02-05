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Интерактив: Когда уже закончатся эти скачки с отключением электричества?
Беспредел от службы, отвечающей за электроснабжение Пскова. Вот уже вторую неделю почти по всему городу начались кратковременные скачки электричества. Первый начался с отсутствия электричества порядка 5 минут. Затем случаи участились, но стали кратковременные - до 1 минуты. Далее случаи происходят почти каждый день с 5-15-секундным отключением и перепадом. Так летит бытовая техника и приборы, компьютерная техника, оргтехника. Эта служба просто издевается. Кто будет отвечать за сгоревшую или некорректно работающую после отключения электротехнику? Почему все безнаказанно творится? Когда уже закончатся эти скачки с отключением электричества?
Мария
Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в пресс-службу «Псковэнерго»: «2 марта несколько микрорайонов Пскова остались без электричества на одну минуту. Аварийное отключение произошло на кабельной линии, отходящей от РП-1. Дежурный персонал оперативно возобновил подачу электроэнергии. В другие дни технологических нарушений в работе электросетевого хозяйства, которые могли бы ощутимо отразиться на электроснабжении всего города, не зафиксировано.
Для определения причины кратковременных скачков электричества необходима более точная информация, в каком именно микрорайоне или доме наблюдались провалы в напряжении. Если проблема носит постоянный характер, в первую очередь необходимо обратиться с заявлением о проверке кабельного разделителя и внутридомовой проводки данного здания в управляющую компанию».
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Интерактив: Когда уже закончатся эти скачки с отключением электричества?
Беспредел от службы, отвечающей за электроснабжение Пскова. Вот уже вторую неделю почти по всему городу начались кратковременные скачки электричества. Первый начался с отсутствия электричества порядка 5 минут. Затем случаи участились, но стали кратковременные - до 1 минуты. Далее случаи происходят почти каждый день с 5-15-секундным отключением и перепадом. Так летит бытовая техника и приборы, компьютерная техника, оргтехника. Эта служба просто издевается. Кто будет отвечать за сгоревшую или некорректно работающую после отключения электротехнику? Почему все безнаказанно творится? Когда уже закончатся эти скачки с отключением электричества?
Мария
Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в пресс-службу «Псковэнерго»: «2 марта несколько микрорайонов Пскова остались без электричества на одну минуту. Аварийное отключение произошло на кабельной линии, отходящей от РП-1. Дежурный персонал оперативно возобновил подачу электроэнергии. В другие дни технологических нарушений в работе электросетевого хозяйства, которые могли бы ощутимо отразиться на электроснабжении всего города, не зафиксировано.
Для определения причины кратковременных скачков электричества необходима более точная информация, в каком именно микрорайоне или доме наблюдались провалы в напряжении. Если проблема носит постоянный характер, в первую очередь необходимо обратиться с заявлением о проверке кабельного разделителя и внутридомовой проводки данного здания в управляющую компанию».