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Интерактив: В Сквере на 4-х углах снова разлилась «река»

13.03.2018 19:16|ПсковКомментариев: 7

Из года в год одна и та же картина в Сквере на 4-х углах: огромная лужа становится непреодолимым препятствием на пути пешеходов, которые вынуждены обходить ее по газону, где весной образуется невообразимое грязевое месиво.



Слышала, что Псковский драмтеатр ставит спектакль «Река Потудань». Можно оживить постановку и снимать прям там. Река что надо.

 Хотя такого у нас в городе навалом. Еще один водоем на площади Ленина - в историческом центре города.

 Галина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 7Версия для печати
 

 
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