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Фотофакт: Вышел из дома и поплыл

15.03.2018 08:59|ПсковКомментариев: 5

Не все жители Великих Лук рады приходу весны.  В социальных сетях каждый день горожане выкладывают фото подтопленных подъездов многоэтажек. 

Меньше всех повезло гражданам с проспекта Гагарина и улице Малашева. Со слов жильцом, с затоплением  подъездов они сталкиваются каждую осень и весну.

 В данный момент, чтобы попасть к себе в квартиру, нужно преодолеть глубокую лужу.   

Источник: Псковская Лента Новостей
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