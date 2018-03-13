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Фотофакт: Приключение со вкусом адреналина

18.03.2018 22:33|ПсковКомментариев: 0

Кто мог предположить, что лед у Талабских островов к вечеру начнет расходиться, и появятся трещины.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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