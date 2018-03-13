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Похоже в городе бушует настоящая эпидемия. По крайней мере, в третьей поликлинике мне рассказали, что в день поступает по 200 с лишним вызовов врачей на дом. Так что докторам приходится ездить, а больным терпеливо ждать до позднего вечера. Правда, меня тут же успокоили, что врач приезжает на все поступившие вызовы, «до последнего пациента», пусть даже и завершить объезд придется в одиннадцатом часу.
Докторам за это большое спасибо. И все же есть небольшое пожелание. Понимаю, что ситуация сложная, больных много, а вы – одни. Но тетенькам, которые сидят на телефоне приема заявок вызова врача на дом, нужно как-то учиться сдерживать свои негативные эмоции.
Дозвониться, к слову, очень и очень непросто: либо занято, либо трубку не берут, а в регистратуре такие заявки принимать отказываются. Я потратил полтора часа, пока, наконец, трубку на другом конце провода не подняли. И разговаривали со мной таким тоном, как будто я снова в СССР оказался, на овощебазе. Ну, извините, что заболел и до поликлиники не могу дойти (заразу такую подхватил, что, скажем так, не до многочасовых сидений в очередях). В следующий раз обязательно подумаю, стоит ли вообще обременять собой уважаемое учреждение.
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Интерактив: Через тернии к выздоровлению
Похоже в городе бушует настоящая эпидемия. По крайней мере, в третьей поликлинике мне рассказали, что в день поступает по 200 с лишним вызовов врачей на дом. Так что докторам приходится ездить, а больным терпеливо ждать до позднего вечера. Правда, меня тут же успокоили, что врач приезжает на все поступившие вызовы, «до последнего пациента», пусть даже и завершить объезд придется в одиннадцатом часу.
Докторам за это большое спасибо. И все же есть небольшое пожелание. Понимаю, что ситуация сложная, больных много, а вы – одни. Но тетенькам, которые сидят на телефоне приема заявок вызова врача на дом, нужно как-то учиться сдерживать свои негативные эмоции.
Дозвониться, к слову, очень и очень непросто: либо занято, либо трубку не берут, а в регистратуре такие заявки принимать отказываются. Я потратил полтора часа, пока, наконец, трубку на другом конце провода не подняли. И разговаривали со мной таким тоном, как будто я снова в СССР оказался, на овощебазе. Ну, извините, что заболел и до поликлиники не могу дойти (заразу такую подхватил, что, скажем так, не до многочасовых сидений в очередях). В следующий раз обязательно подумаю, стоит ли вообще обременять собой уважаемое учреждение.