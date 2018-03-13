Интерактив: Когда мы выберемся из каменного века?

Сергей Гусев: Прошедшие выборы показали, что в Великих Луках живут ответственные, сознательные и политически активные люди

Что такое «псковское счастье» и есть ли оно вообще?

В конце года в Пскове появится еще один дом комфорт-класса

Николай Козловский: Спасибо всем великолучанам за проявленную гражданскую позицию и ответственный, обдуманный выбор

Чтобы не расставаться с квартирой, великолучанин оплатил долг почти в 1 млн рублей