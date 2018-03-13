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Вот уже неделю чуть ли не ежедневно нам напоминают о том, что 21 марта мы можем «выбрать» проекты благоустройства городских общественных территорий. При этом сделать это можно всего в трех местах при населении в 200 тысяч человек. И, судя по всему, ознакомиться с проектами негде заранее.
Прошедшие выборы показали, что у нас ответственный народ. Что если этот народ решит проголосовать? Или если придет хотя бы треть населения? Там же будет не протолкнуться.
В 69 регионах это «рейтинговое голосование» совместили с выборами президента. Во многих регионах было созданы интернет-ресурсы и можно было ознакомится с проектами заранее. Чем мы хуже? Когда наши местные чиновники осознают, что на дворе 21 век!? Кода же мы выберемся из каменного века!?
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Интерактив: Когда мы выберемся из каменного века?
Вот уже неделю чуть ли не ежедневно нам напоминают о том, что 21 марта мы можем «выбрать» проекты благоустройства городских общественных территорий. При этом сделать это можно всего в трех местах при населении в 200 тысяч человек. И, судя по всему, ознакомиться с проектами негде заранее.
Прошедшие выборы показали, что у нас ответственный народ. Что если этот народ решит проголосовать? Или если придет хотя бы треть населения? Там же будет не протолкнуться.
В 69 регионах это «рейтинговое голосование» совместили с выборами президента. Во многих регионах было созданы интернет-ресурсы и можно было ознакомится с проектами заранее. Чем мы хуже? Когда наши местные чиновники осознают, что на дворе 21 век!? Кода же мы выберемся из каменного века!?
Пещерный человек