Интерактив: Экономика культуры

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Экономика культуры – сплошное собрание противоречий, особенно в современной России. Я не намерен утруждать вас экономической теорией сферы культуры, моя цель иная.
Работники культуры и деятели культуры - совершенно разные люди. Одни вселяют надежду в сердца человеческие, работая за мизерную зарплату, а другие ведут бизнес, но есть и ещё одна категория в сфере культуры - руководители. Бизнес и культура, казалось бы, понятия совершенно разные, но объединяет их одно – желание заработать, и в этом деятели культуры никогда не скромничают, в отличие от работников культуры. Вот тут-то и возникает понятие «Экономика культуры», когда одни имеют, а другие работают.
В современной России экономика культуры, как научная дисциплина о строгом соблюдении, в первую очередь, бюджетного законодательства, раскрывает взаимосвязь бизнеса руководителей культуры и бизнесменов от культуры. Деятели культуры получают федеральные гранты, поддержку на всех уровнях и регулярное финансирование, их можно сравнить с Шариковым, который «столуются» в министерстве культуры или региональном комитете по культуре, как Полиграф Полиграфович у профессора Преображенского, а затем, наевшись, он смачно рыгает, проводя жирными пальцами по чистой скатерти и, в итоге, ещё недоволен отношением.
Достаточно посмотреть на скандалы с деятелями культуры и искусств, их молодыми жёнами, сразу становится ясно, что экономика культуры – полное собрание противоречий, несовершенных законов и концентрат социальных проблем. Мы видим, по документам, сколько средств выделяется на некоторые учреждения культуры, а как они расходуются, мы узнаём только из скандальных программ на телевидении.
Одна из проблем культуры состоит в том, что деятельность в этой сфере основывается на законе «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 N3612-1. Здесь добавить нечего, понятно, что время и объективные экономические условия ушли далеко вперёд.
Интересное заявление сделал М.Б. Пиотровский. Основной смысл этого заявления состоит в том, что необходимо изменить действующее законодательство. Он считаем, что культура, должна быть выведена из сферы социальных услуг со всеми вытекающими последствиями. Я с этим полностью согласен.
С Днём работника культуры всех, кто работает на благо общества!
С уважением, Александр Алексеев, народный работник культуры.
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Интерактив: Экономика культуры
Экономика культуры – сплошное собрание противоречий, особенно в современной России. Я не намерен утруждать вас экономической теорией сферы культуры, моя цель иная.
Работники культуры и деятели культуры - совершенно разные люди. Одни вселяют надежду в сердца человеческие, работая за мизерную зарплату, а другие ведут бизнес, но есть и ещё одна категория в сфере культуры - руководители. Бизнес и культура, казалось бы, понятия совершенно разные, но объединяет их одно – желание заработать, и в этом деятели культуры никогда не скромничают, в отличие от работников культуры. Вот тут-то и возникает понятие «Экономика культуры», когда одни имеют, а другие работают.
В современной России экономика культуры, как научная дисциплина о строгом соблюдении, в первую очередь, бюджетного законодательства, раскрывает взаимосвязь бизнеса руководителей культуры и бизнесменов от культуры. Деятели культуры получают федеральные гранты, поддержку на всех уровнях и регулярное финансирование, их можно сравнить с Шариковым, который «столуются» в министерстве культуры или региональном комитете по культуре, как Полиграф Полиграфович у профессора Преображенского, а затем, наевшись, он смачно рыгает, проводя жирными пальцами по чистой скатерти и, в итоге, ещё недоволен отношением.
Достаточно посмотреть на скандалы с деятелями культуры и искусств, их молодыми жёнами, сразу становится ясно, что экономика культуры – полное собрание противоречий, несовершенных законов и концентрат социальных проблем. Мы видим, по документам, сколько средств выделяется на некоторые учреждения культуры, а как они расходуются, мы узнаём только из скандальных программ на телевидении.
Одна из проблем культуры состоит в том, что деятельность в этой сфере основывается на законе «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 N3612-1. Здесь добавить нечего, понятно, что время и объективные экономические условия ушли далеко вперёд.
Интересное заявление сделал М.Б. Пиотровский. Основной смысл этого заявления состоит в том, что необходимо изменить действующее законодательство. Он считаем, что культура, должна быть выведена из сферы социальных услуг со всеми вытекающими последствиями. Я с этим полностью согласен.
С Днём работника культуры всех, кто работает на благо общества!
С уважением, Александр Алексеев, народный работник культуры.