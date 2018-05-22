* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Кто разбрасывает известняковую щебенку в городе?
Пыль, песчано-известняковый смог в Пскове - привычное дело. Натурально пахнет специфической сухой пылью... Стоит своеобразный «запах Пскова»... Все местные жители уже смирились с тем, что крошится стена Кремля и Окольного города, и никому до этого нет дела. Многие из псковичей привыкли жить при общей неухоженности, не замечают, считают, что так и должно быть, и ничего им не надо...
Меж тем, масштаб разброса гравия, камней, щебня и песка, количество ям и колдобин, пришвартованность пылепеска к поребрикам и в целом крайняя степень неухоженности города просто поражают.
Буквально весь город, в том числе в центре, в известняке. Также на улице Поземского, Рижском проспекте. Да везде. На улицах Пскова повсеместно разбросана известняковая щебенка. Даже в тех редких местах, где нет ям... Также на тротуарных дорожках, возле автобусных остановок и т. д.
Кто разбрасывает щебенку по улицам города? Зачем? Для чего? Никто не знает...
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Кто разбрасывает известняковую щебенку в городе?
Пыль, песчано-известняковый смог в Пскове - привычное дело. Натурально пахнет специфической сухой пылью... Стоит своеобразный «запах Пскова»... Все местные жители уже смирились с тем, что крошится стена Кремля и Окольного города, и никому до этого нет дела. Многие из псковичей привыкли жить при общей неухоженности, не замечают, считают, что так и должно быть, и ничего им не надо...
Меж тем, масштаб разброса гравия, камней, щебня и песка, количество ям и колдобин, пришвартованность пылепеска к поребрикам и в целом крайняя степень неухоженности города просто поражают.
Буквально весь город, в том числе в центре, в известняке. Также на улице Поземского, Рижском проспекте. Да везде. На улицах Пскова повсеместно разбросана известняковая щебенка. Даже в тех редких местах, где нет ям... Также на тротуарных дорожках, возле автобусных остановок и т. д.
Кто разбрасывает щебенку по улицам города? Зачем? Для чего? Никто не знает...