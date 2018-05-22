Интерактив: Чертополох в клумбах

«Супер фитнес» готовит подарки для детей-сирот

Из магазина в Борисовичах пскович похитил продукты питания

Псковская инспекция труда: Работодатель должен создавать нормальные условия труда при жаре

Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят вопрос о переносе срока уплаты имущественных налогов

Ространснадзор начал проверку перевозчика, чей автобус попал в аварию в Стругокрасненском районе

ФК «Автофаворит» в Пскове сыграет со «Сборной Карелии»

Все больше псковских школьников становятся участниками квеста «Псков Ганзейский». ФОТО

Псково-Печерский монастырь ежегодно оплачивает обучение 10 теологов в ПсковГУ

Александр Козловский: Праймериз - это возможность выбрать самых лучших и сильных кандидатов от партии

Проверять реальную стоимость счетчиков на воду, прежде чем их устанавливать, призывает псковичей «Горводоканал»

В Великолукском медколледже проанализировали работу по трудоустройству выпускников

До 151 тысячи рублей в год доходит стоимость обучения в ПсковГУ

Минтруд предлагает увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода в связи с ростом продолжительности жизни

Сформирована сборная Псковской области для участия в первенстве СЗФО по легкой атлетике

Псковичи платят за услуги «Горводоканала» лучше, чем управляющие компании

Михаил Ведерников: Я открыт к предложениям от любых политических сил