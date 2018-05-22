Интерактив: Странные чудовища заселяют исторический центр Пскова

Первый день лета пройдет в Псковской области без осадков

Минздрав России: Более 1,3 тыс. медицинских работников приобрели жилье по субсидии в 2017 году

В Пскове будут судить водителя «Ауди», который без прав сель за руль пьяным

Более 500 тонн «санкционной» продукции уничтожено в Псковской области с начала года