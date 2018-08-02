После обеда в Псковской области ожидаются грозы со шквалистым ветром

В 2018 году не будет присваиваться звание «Почетный гражданин города Великие Луки»

Интерактив: В себежском поселке Эпимахово третий день нет воды

Артур Таймазов: Сегодня судьбу спортсменов решают те, кто не ходил на уроки физкультуры

ОНФ направил в Минтруд предложения по повышению эффективности работы региональных служб занятости

Юлия Ярышкина сложила полномочия депутата Великолукской гордумы в связи с назначением замглавы администрации города

Ремонт спортивной площадки на ул. Машук Маметовой в Невеле будет проходить в два этапа

Артур Таймазов о «Земле Великих Побед»: Мне особенно приятно, что это патриотический фестиваль

Соревнования по мини-футболу в день ВДВ ежегодно организует в Дедовичах бывший десантник Иван Пинчук