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Интерактив: Защитите велосипедистов

05.08.2018 15:20|ПсковКомментариев: 6

Пишу от имени велосипедистов. С недавнего времени в городе Пскове появились знаки 4.4.1. «Велосипедная дорожка», в частности в Финском парке. Дорожный знак «Велосипедная дорожка» устанавливается на отдельных дорожках, где разрешено движение только на велосипедах и мопедах.

Кроме велосипедистов и водителей скутеров на велосипедную дорожку могут заходить только пешеходы и только в том случае, если отсутствует тротуар или пешеходная дорожка.

Штраф для пешехода за выход на велодорожку составит от 500 до 1 000 рублей, в зависимости от того, создаст он помехи движению велосипедистов или нет.

Штраф для водителей транспортных средств (мотоциклов, автомобилей, автобусов) более суров и составляет 2 000 рублей.

Однако жители древнего города в силу невежественности, правового нигилизма, либо жлобства (?) преспокойно передвигаются по оным в пешем порядке, на роликах, лыжероллерах, гироскутерах, с колясками и малолетними детьми.

Из-за чего возникают аварийные ситуации и травмы как у велосипедистов (что чаще всего), так и у пешеходов. На замечания пешеходы чаще всего реагируют агрессивно в стиле «не надо меня учить жизни». Две недели назад стал свидетелем, как юноша лет 12-13, экстренно тормозя, чтобы не наехать на компанию из молодых супругов, их папашки и младенца в коляске, очень неудачно упал и сильно разбил лицо, кисти, локти и колени, у него очень долго шла кровь. Месяц тому молодая мамаша с коляской напрочь отказалась уйти с велодорожки, мотивируя тем, что её ребёнок спит только здесь, и ей плевать на штрафы и законы - ведь это же ребёнок, а она же мать!

Сегодня самому пришлось свалить, тормозя велосипед, чтобы не наехать на пару с ребёнком на роликах. В результате синяки ссадины и кровоподтёки... Они как ни в чём не бывало пошли в полном здравии дальше! Что с велосипедом, выяснится позже в процессе эксплуатации. С их стороны ни извинений, ни сочувствия!!!

Так вот, хотелось бы, чтобы ГИБДД обеспечила выполнение законов РФ! Ведь смогли же правоохранители заставить водителей соблюдать права пешеходов на нерегулируемых переходах! Вон какая красота сейчас на «пешеходах»!

Пусть у людей вырабатывают уважение к закону путём составления протоколов и денежных штрафов, если по-другому никак...

Эдуард

Источник: Псковская Лента Новостей
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