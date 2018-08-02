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Интерактив: Сколько будет продолжаться этот позор?

06.08.2018 17:30|ПсковКомментариев: 12

Скажите, пожалуйста, сколько будет продолжаться этот позор? На газоне около кинотеатра «Победа» все лето прекрасно проводят время люди без определенного места жительства, постоянно распивающие спиртные напитки.

Кроме того, данные граждане справляют нужду под себя либо около краеведческой библиотеки, спят по ночам на том же месте.

Неужели ничего нельзя с этим сделать?  Это центр города, его лицо, а данная компания проводит там уже не первое лето.  

Наталья 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 12Версия для печати
 

 
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