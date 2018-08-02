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6 августа в одном из общественных мест, а именно в торговом центре на Рижском кассир сказала, что по безналичному расчету оплаты нет, есть банкомат внизу на 1 этаже, где можно снять наличные. При этом передо мной стоял молодой человек, и ему сказали то же самое.
Спустившись на 1 этаж, я сняла наличные, и тут рядом опять молодой человек, говорит: «Вы, знаете, можно через телефон я положу вам на карточку деньги, а вы снимете». А карточки у него в наличии тоже видите ли нет. Это мне показалось подозрительным, и категорически ему отказала в этом.
Для нас, для граждан: будьте осторожны, если бы я собралась ему помочь, то, видя мою карточку и ее номер, он смог бы совершать любые мошеннические действия.
Р.S.: В конце еще и на жалость давил. Скажите, а в каком из магазинов вам продадут товар без денег наличных и без карточки?
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Интерактив: Новый вид мошенничества?
6 августа в одном из общественных мест, а именно в торговом центре на Рижском кассир сказала, что по безналичному расчету оплаты нет, есть банкомат внизу на 1 этаже, где можно снять наличные. При этом передо мной стоял молодой человек, и ему сказали то же самое.
Спустившись на 1 этаж, я сняла наличные, и тут рядом опять молодой человек, говорит: «Вы, знаете, можно через телефон я положу вам на карточку деньги, а вы снимете». А карточки у него в наличии тоже видите ли нет. Это мне показалось подозрительным, и категорически ему отказала в этом.
Для нас, для граждан: будьте осторожны, если бы я собралась ему помочь, то, видя мою карточку и ее номер, он смог бы совершать любые мошеннические действия.
Р.S.: В конце еще и на жалость давил. Скажите, а в каком из магазинов вам продадут товар без денег наличных и без карточки?
Будьте осторожны.
Елена