www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

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«Акценты» Донецкого: «Ответка» за Сирию, Турчак`s Speech и Невероятный Пу

«Акценты» Донецкого: «Ответка» за Сирию, Турчак`s Speech и Невероятный Пу

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем...81



26.12.2016 11:15 ПЛН, Псков

Источник: Псковская Лента Новостей



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