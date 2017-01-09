Крещенские купания в Псковской области прошли без происшествий

В Крещенских купаниях, по данным Государственной инспекции по маломерным судам, приняло участие более 2400 жителей и гостей Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ). Их безопасность обеспечивали 34 сотрудника МЧС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

18 и19 января псковичи, как и миллионы других верующих, отправились в храмы, где прошли торжественные богослужения, посвященные Крещению Иисуса Христа. Не обошли стороной наши граждане и купели с ледяной водой: в специально оборудованных местах для купаний, по данным Государственной инспекции по маломерным судам, в иордань окунулось более 2400 жителей и гостей Псковской области.

На территории нашего субъекта в эти дни было оборудовано пятнадцать мест для крещенских купаний, согласованных с представителями Православной церкви и органами местного самоуправления. Обеспечивали безопасность и охрану здоровья инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, спасатели поисково-спасательных отрядов (в том числе водолазы), дежурные караулы пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, представители органов местного самоуправления.

Сотрудники МЧС имели при себе необходимые средства для оказания помощи в случае возникновения непредвиденных ситуаций (круги, спасательные жилеты, концы Александрова), вели профилактическую и разъяснительную работу, страховали во время спуска в купель. Также были развёрнуты палатки для обогрева и с горячим чаем.

Всего к обеспечению безопасности было привлечено: сил РСЧС – 104 человека, в том числе от МЧС – 34 человека; техники РСЧС – 54 единиц, в том числе от МЧС – 11 единиц. Мероприятия прошли без происшествий.

Источник: Псковская Лента Новостей