Псковская область один из регионов, где до сих пор прокуроры выезжают на места преступления – Юрий Инстранкин

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|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Псковская область один из регионов, где до сих пор прокуроры выезжают на места преступления. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин, выступая 20 января на торжественном собрании в Пскове, посвященном 295-летию прокуратуры.
От коллектива управления он передал работникам и ветеранам прокуратуры слова благодарности за совместную работу. «Псковская область один из субъектов где прокуроры до сих пор выезжают на месте преступления. Это сильно помогает в работе», - сказал главный полицейский Псковской области.
Так, недавно на место происшествия в Пушкиногорском районе, где сгорел дом, прокурор района сама участвовала в осмотре места происшествия, давала на месте необходимые указания.
«Далеко не везде это практикуют. В Псковской области это сохраняется и помогает работникам оперативных служб и следствия решать вопросы», - сказал Юрий Инстранкин.
«У меня пять тысяч человек, у вас намного меньше. Но вы успеваете везде», - отметил он.
Источник: Псковская Лента Новостей