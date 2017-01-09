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Псковская область один из регионов, где до сих пор прокуроры выезжают на места преступления – Юрий Инстранкин

20.01.2017 17:37 ПЛН, Псков

Псковская область один из регионов, где до сих пор прокуроры выезжают на места преступления. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин, выступая 20 января на торжественном собрании в Пскове, посвященном 295-летию прокуратуры.

От коллектива управления он передал работникам и ветеранам прокуратуры слова благодарности за совместную работу. «Псковская область один из субъектов где прокуроры до сих пор выезжают на месте преступления. Это сильно помогает в работе», - сказал главный полицейский Псковской области.

Так, недавно на место происшествия в Пушкиногорском районе, где сгорел дом, прокурор района сама участвовала в осмотре места происшествия, давала на месте необходимые указания.

«Далеко не везде это практикуют. В Псковской области это сохраняется и помогает работникам оперативных служб и следствия решать вопросы», - сказал Юрий Инстранкин.

«У меня пять тысяч человек, у вас намного меньше. Но вы успеваете везде», - отметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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