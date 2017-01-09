«Акценты» Донецкого: Трамп наш, Псков глазами CNN и женщины Путина

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Затрампили в доску. Россияне могут поздравить друг друга с инаугурацией нового президента США.

Нацлидер и его женщины. Владимир Путин выдал в эфир очередное крылатое выражение.

По секрету всему свету. Репортаж из пограничного Пскова показали на телеканале СNN.

Мы с именем этим ложимся, мы с именем этим встаем. Да-да, я об избранном президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе. Всю неделю, а равно как и весь минувший месяц, с перерывом на новогодние каникулы, федеральные телеканалы талдычат и талдычат исключительно о Трампе. Вот включаешь неважно что — радио, телевизор, интернет, и на тебя вываливается «трампообразное». Во всех ракурсах и позах. Поистине дедушка Трамп оккупировал российский эфир. Трамп тут, Трамп там. Сплошной Трамп-пам-пам. Будто и нет других персонажей и поводов для разговора. Штатные пропагандоны сошли с ума. С утра до ночи Трамп звучит из каждого утюга. Затрампили в доску. Ей богу, начинаешь чувствовать себя жителем какого-то неведомого 51-го русскоязычного штата Америки, в котором самый главный босс вовсе не Путин, а Трамп.

И боюсь, что после церемонии инаугурации, которую все ждали, будто второго пришествия, мало что изменится. Мы все давно и безнадежно трампированные. Так и будем страдать от повального трампизма. И это, вне сомнений, дурной знак, самое наглядное свидетельство нашего сугубого провинциализма, на самом деле унизительного для России. Вставали-вставали с колен, да так и застыли, раскорячившись в подобострастной позе: «Чего изволите?». Судьбы-то мира решаются на другой стороне глобуса, а нашей элите только остается ловить новые слова от Трампа. Авось, и что-то щелкнет в черепной коробке «великого и ужасного» Дональда, и отменит он санкции, и снова заживут олигархи, как при бабушке, то есть до «Крыманашего». А простому народу, согласитесь, что Трамп, что Обама, - всё до фени. Цены-то в магазинах даже после отмены санкций ниже не станут. Уж это проверено годами. Растет курс доллара или падает, дорожает нефть или дешевеет, на ценниках это отражается несущественно. Буш, Клинтон, Омама или Трамп — какая, к черту, разница? Так чего зря волноваться? Особенно по поводу какого-то НАТО?

Это я так плавно перешел к следующей теме. На этой неделе наш богоспасаемый Псков не только вошел в ТОП-20 самых посещаемых туристами городов, но и был показан в репортаже всемирного новостного телеканала CNN. Согласитесь, нетривиальное событие. Корреспондент CNN Кларисса Уорд приехала на местность и подготовила репортаж на тему «Русский пограничный город не беспокоится о НАТО». Как выяснила журналистка, куда больше жителей Пскова волнует собственная нищета и безнадега. Цитирую Клариссу Уорд: «Мы находимся в городе Пскове, от которого буквально рукой подать до границы с Евросоюзом. И хотя НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе и Прибалтике, жители этого древнего города-крепости говорят, что их на самом деле это беспокоит не слишком. <...> Умы местных жителей больше всего занимает совсем не страх военного конфликта: жить в Пскове тяжело, средняя зарплата чуть больше 330 долларов в месяц, тогда как в Москве она – 1100 долларов. Молодежь уезжает, численность населения сокращается, алкоголизм стал повальным», - сообщила телезрителям корреспондентка CNN. «Люди отказывают себе в одежде, в еде, так как денег у них хватает только на оплату счетов и на самые базовые вещи»,- говорит на камеру какой-то мужчина.

Репортаж опубликован на Псковской Ленте Новостей, и каждый может сам убедиться, как представила Псков миру американская телекомпания. Это и возмутило многих комментаторов, мол, репортаж сделан предвзято. Псков выглядит неухоженным, неприглядным городом. Камера фиксирует помятые, не первой свежести лица псковичей, запрыгивающих в грязные автобусы; старые советские автобили марки «Жигули»; корреспондентка стендапится на фоне облупленных пятиэтажек с изгаженными граффити стенами; в кадре появляются старушки на фоне мусорных баков. «Хрень какая-то. - Возмутились на интернет-форуме патриоты, которым за Псков сделалось обидно. - Можно все-таки было показать город как он есть, а не делать страшилку». «А он (в смысле - город) такой и есть», - не согласились другие псковичи.

Понятно, что нам всегда хочется выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле, но, по-моему, Кларисса Уорд ничего специально не придумала. Просто перед ней не стояла такая задача — снимать парадные туристические виды Пскова. Впрочем, и открыточные виды в репортаже тоже есть. Но туристический Псков или добротная местная Рублевка, где живут начальники, - это примерно 5% территории; остальные 95% и есть настоящий Псков, то есть, назовем вещи своими именами, отвратительные, барачного типа гетто с расписанными каракулями стенами и мусорными баками, в которых ковыряются псковичи с опухшими лицами. Даже удивительно, что американцы не сделали такие кадры, а вот лично я подобные картинки повседневности наблюдаю ежедневно.

Специально для поборников глянцевого, прилизанного взгляда на жизнь, повторю: «Да, друзья, и это тоже Псков, причем настоящий. Псков, жителям которого действительно наплевать на НАТО». Конечно, неприятно, когда какие-то иностранцы суют свои носы в раздолбанные дворы, однако уверен, что для большинства здравомыслящих жителей никогда и не было секрета, что Псков — город контрастов, и многие люди у нас действительно живут на 330 долларов в месяц, как и рассказала корреспондентка CNN. И это еще хорошо. Поскольку многие зрители справедливо заметили, что и эта сумма несколько завышена, и иногда, знаете ли, весьма полезно увидеть свою жизнь чужими глазами. Немного отрезвляет, сбрасывает спесь местного шовинизма и шапкозакидательства. Посмотрите, каким Псков предстает в глазах туристов, чуть-чуть, на два шага, удалившихся в бок от парадной Золотой набережной.

И снова о Трампе, точнее о Путине, через Трампа, тут уже натурально запутаться можно, кто из них двоих, Путин или Трамп, более матери-истории ценен? Сначала был Трамп, которого западные СМИ обвинили в общении с русскими проститутками, в том, что у российских спецслужб, оказывается, имеется компромат на Трампа, который творил в столичных номерах всякие непотребства, и, стало быть, теперь Путин держит Трампа за фаберже, а это для Америки не есть хорошо, популярная в последнее время песня: «Трамп — ставленник Кремля».

А потом был Путин, решивший защитить Трампа от мерзких наветов, но сделал это таким оригинальным способом, что даже и не знаешь, защитил или, как говорится, усугубил (с ударением на третий слог). Во всяком случае в итоге все мы получили спонтанный, рожденный прямо у нас на глазах путинский мем, крылатую фразу, обозначающую женщин древнейшей профессии: «девушки с пониженной социальной отвественностью».

Звучит витиевато, зато эффектно. Не хуже чем другие знаменитые «фразы-путинки»: «Мочить в сортире», «От мертвого осла уши получите, а не Пыталовский район» и «Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой». При этом далеко не все заметили, что президент, обозначив русских проституток как «самых лучших в мире», слегка оговорился, назвав их не нашими, а сказав «у меня». «А оговорочка-то прямо по Фрейду!», - воскликнули мозгоделы всех мастей, и принялись искать в словах Путина какие-то тайные смыслы.

После высказывания президента действительно нашлось немало толкователей, которые нашли в словах Путина какие-то подтексты. Мол, если проанализировать речь Путина целиком, то получается, что он считает всех участниц конкурсов красоты легкодоступными женщинами, то есть теми же проститутками. А! Каковы, однако, моральные качества руководителей великих держав! Проститутки Трампу не нужны не потому, что он к ним равнодушен в принципе, а потому, что у него уже есть конкурсантки, то есть те же проститутки, только классом повыше.

Я сейчас ничего не придумываю, а пересказываю умозаключения, которые публикуются на ведущих оппозиционных сайтах страны. Ну, а пресловутое «у меня» при желании можно интерпретировать в качестве своего рода «комплекса короля», который настигает едва ли не любого правителя. Путин полностью отождествляет себя и Россию. Здесь он недалеко ушел от знаменитого афоризма «короля-солнца» Людовика XIV: Государство — это я. А если Россия - это я, то все в ней действительно «моё, родное», без исключений и оговорок. Прямо как в популярном стишке: «Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речка, небо голубое, это все мое родное...» В том числе, разумеется, и женщины с пониженной социальной ответственностью.

На этой неделе оригинальное продолжение получила история с уголовным делом в отношении гендиректора «Псковпассажиравтотранса» Александра Гизбрехта. На губернаторском сайте появилось обращение некого псковича, который потребовал увольнения проштрафившегося руководителя. Сам губернатор Турчак на одном из заседаний администрации весьма язвительно пошутил по поводу Гизбрехта. «Ну, это лучше, чем сдавать в аренду «Ленд Крузер» по 4 по 5 миллионов», - не без иронии заметил Турчак, комментируя информацию о ценах на служебные автомобили. Отсюда, видимо, и родились вполне уместные слухи, что гендиректор написал заявление об уходе по собственному желанию.

Однако сам Александр Гизбрехт в интервью Псковской Ленте Новостей категорически опроверг слухи о своем добровольном уходе, цитирую: «Никто никаких заявлений не подавал. Разве правильно было бы при незавершенном деле уходить? Считаю, что неправильно». <...> «Во всяком случае, мне задачу такую (уволиться - ред.) никто не ставил, а сам я не собираюсь на этом этапе уходить», - констатировал Гизбрехт. Такая откровенность тут же породила на интернет-форумах шквал иронических высказываний, мол, да — не все личные автомобили из парка Гизбрехта еще сданы в аренду предприятию.

О чем все это свидетельствует? А только о том, что руководитель «Псковпассажиравтотранса» никогда не считал и сейчас не считает, что совершал что-то противозаконное. Все произошедшее — всего-навсего привычная схема извлечения личной прибыли, обычный бонус. «Все так делают». И даже удивительно, как это прокуратура сподобилась, завела уголовное дело. Но и уголовное дело — не повод уходить. Мало ли? Тоже обычная практика. Мы так живем. Буквально десятилетиями. И просто поразительно, откуда вдруг возникли претензии. Будь на месте Гизбрехта кто-то другой, он сделал бы точно так же. Где работаешь, там и кормишься. Такова жизнь. Потому у всех руководителей в нашей стране глаза такие честные.

За сим прощаюсь. Это были «Акценты». Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей