В Острове дорожные полицейские навестили маленьких пациентов и рассказали, почему нужно носить «светлячки» на одежде

В рамках профилактической акции «Юный пешеход» сотрудники Госавтоинспекции провели беседы и встречи с детьми, проходящими курс лечения в островской больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе общения особое внимание было уделено пропаганде ношения световозвращающих элементов. Сотрудники полиции рассказали и показали детям, как и где необходимо носить «светлячки» на одежде, чтобы стать заметнее для водителей. Юные подопечные получили в подарок подвески и брелки, а также раскраски, на которых любимые ими персонажи строго выполняют все требования Правил дорожного движения.

Затем состоялась рабочая встреча начальника Госавтоинспекции города Острова с администрацией Островской городской больницы, в ходе которой была достигнута договоренность о постоянной совместной работе в данном направлении.

Целью организации подобных мероприятий является воспитание юных граждан в духе уважения к правовой основе обеспечения безопасности дорожного движения, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению жизни и здоровья подрастающего поколения.

Источник: Псковская Лента Новостей