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Певица Рианна обозвала Трампа «аморальной свиньей»

29.01.2017 16:22 ПЛН, Псков

Популярная певица барбадосского происхождения Рианна резко критически высказалась в адрес президента США Дональда Трампа за его миграционную политику. Она назвала указ Трампа отвратительной, опустошающей новостью.

«Америку разрушают прямо у нас на глазах. Что за аморальной свиньей ты должен быть, чтобы совершить такое!» — цитирует певицу газета "Известия".

Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Источник: Псковская Лента Новостей



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