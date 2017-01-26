Певица Рианна обозвала Трампа «аморальной свиньей»

Популярная певица барбадосского происхождения Рианна резко критически высказалась в адрес президента США Дональда Трампа за его миграционную политику. Она назвала указ Трампа отвратительной, опустошающей новостью.

«Америку разрушают прямо у нас на глазах. Что за аморальной свиньей ты должен быть, чтобы совершить такое!» — цитирует певицу газета "Известия".

Новый указ Трампа на 90 дней ограничил въезд в США всем гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Источник: Псковская Лента Новостей