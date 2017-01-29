Фестиваль «Диазавр» сегодня сделает остановку в Пскове

Спорт
Политика
Глава Пскова предлагает новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области4
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело11
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Фестивали
Средства с концерта Камерного хора Смольного собора будут направлены на строительство храма при псковской больнице
Спектакль «Пушкин: Сказки для взрослых» произвел удручающее впечатление на прокурора Псковской области 36
Происшествия
За сутки полицией в Псковской области установлены 14 человек, подозреваемых в совершении преступлений