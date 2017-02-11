Конкурс стенгазет провели среди осужденных ИК-5

По инициативе сотрудников воспитательного отдела ИК-5 (г. Великие Луки) в учреждении состоялся смотр-конкурс художественных стенгазет, посвященных 2017 году - Году экологии в России. Осужденные каждого отряда изготовили отрядные стенгазеты.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, по условиям смотра-конкурса осужденным предлагалось за определенный срок разместить в комнатах воспитательной работы одну газету на тему «2017 год - Год экологии в России». В данных работах осужденные изобразили свое видение данной проблемы в Российской Федерации.

Кроме того, осужденные рисовали логотипы, которые смогут привлечь внимание граждан к данной проблеме. По итогам смотра-конкурса из множества вариантов были отобраны самые интересные работы.

Источник: Псковская Лента Новостей