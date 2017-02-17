Человек с «большим жизненным и политическим опытом» возглавил псковское отделение «Гражданской платформы»

По итогам проведения Общего собрания регионального отделения в Псковской области партии «Гражданская платформа» политический комитет возглавил генеральный директор ООО «ЭКО-Энерготехнологии» Василий Бобалев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«До февраля 2017 года региональное отделение в Псковской области не вело активной политической деятельности. Мы намерены это изменить. Осенью состоятся выборы в Псковскую городскую Думу, которые пройдут по смешанной системе. Региональное отделение выдвинет списки кандидатов в депутаты и по партийному списку, и по одномандатным избирательным округам. Мы готовы вступить в острую политическую борьбу за мандаты депутатов Псковской городской Думы. Также мы примем активное участие в выборах в органы местного самоуправления, проводимых на территории Псковской области в единый день голосования 2017 года. Мы полны сил, энергии, идей и задач. Мы готовы бороться не только за Псков», - прокомментировал свое избрание Василий Бобалев.

Василий Бобалев имеет большой жизненный и политический опыт, подчеркнули в региональном отделении партии.

Родился 24 августа 1946 г. Окончил Астраханский технологический техникум пищевой промышленности в 1971 г., Московский всесоюзный институт пищевой промышленности в 1975 г., Российскую государственную Академию государственной службы при президенте Российской Федерации (специальность «Юриспруденция») в 1998 г.

В 1971-1979 гг. - инженер-механик, главный механик, начальник технического отдела Новосибирского облпотребсоюза, управления хлебопекарной промышленности и управления общественного питания Новосибирского облисполкома.

В 1980-1986 гг. - главный инженер, директор хлебозавода, директор хлебо-молочного завода Норильского горно-металлургического комбината.

В 1986 г. переведен на работу в Псковскую область и назначен главным инженером управления хлебопекарной и макаронной промышленности Псковского облисполкома.

С 1989 г. - генеральный директор территориального производственного объединения хлебопекарных и макаронных предприятий «Псковхлебпром».

В 1992 г. назначен директором Псковского государственного предприятия «Псковхлеб».

В 1993 г. - генеральный директор ОАО «Псковхлеб».

В 2004 г. - генеральный директор ООО «Минерал и Ко» (производство экологически чистых безалкогольных напитков).

С 2007 по 2011 год - депутат Псковского областного Собрания депутатов четвертого созыва, член комитета по социальной политике.

В 2011 году исключен из ЛДПР за невыполнение партийных установок высшего руководства партии.

Участвовал в выборах губернатора Псковской области в 2014 году как кандидат от партии «Правое дело», занял 5-е место (из 5) с результатом 1,13% голосов.

В настоящее время является Генеральным директором ООО «Эко-Энерготехнологии».

«Заслуженный работник пищевой индустрии РФ», кавалер креста «За заслуги перед казачеством России» четвертой степени.

Источник: Псковская Лента Новостей