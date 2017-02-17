Человек с «большим жизненным и политическим опытом» возглавил псковское отделение «Гражданской платформы»

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Лев Шлосберг назвал Псковскую городскую Думу 5-го созыва самой тихой за всю историю ее существования1
Лев Шлосберг полагает, что областные власти сами хотели выступить с инициативой о возвращении прямых выборов мэров Пскова и Великих Лук6
Недвижимость
Нестандартные планировки, дизайнерские решения и скидки до 250 тысяч рублей - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков» 5
Общество
Лев Шлосберг: Фейковое сообщение о выделении «Псковской губернии» гранта от голландских НКО - голимый позор