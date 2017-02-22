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ОГО! Анонс 4-ого выпуска. ВИДЕО

07.03.2017 14:49 ПЛН, Псков

Что такое Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов и что беспокоит молодых псковских политиков, смотрите уже завтра, 8 марта, в нашем новом выпуске «ОГО»!
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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ОГО!


 

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