В Псковском музее откроется выставка к 105-летию со дня рождения псковского архитектора Алексея Ларкина

Интерактив
Политика
Елена Косенкова могла бы предложить в качестве кандидатов в Псковскую городскую Думу своих сотрудников2
Александр Сотник о защите прав ветеранов, «команде Гавунаса» и планах на ближайшую выборную кампанию17
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Праздничное послевкусиеПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Наша программа выходит 9 марта, что можно считать неким послесловием к вчерашнему Женскому дню. Не буду говорить «за всю Одессу», но региональная журналистика реально пропитана эстрогеном –...
17 марта в 15.00 в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника откроется выставка, посвященная Алексею Ларкину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
17 марта исполняется 105 лет со дня рождения Алексея Ларкина, архитектора, участника восстановления послевоенного Пскова. «Возможно, псковичи помнят выставку, которая была открыта в 2012 году, к 100-летию А.А. Ларкина. Тогда в музее собрались псковские архитекторы и люди, лично знавшие Алексея Афанасьевича. Прошло пять лет и нам снова хочется напомнить, (а кому-то рассказать впервые), о талантливом человеке, посвятившем всю свою жизнь нашему городу, чье творчество, по сути, определило архитектурный облик центра Пскова», - рассказали в музее.
Именно под руководством Алексея Ларкина была осуществлена реконструкция Пролетарского бульвара и Октябрьской улицы (нынешнего Октябрьского проспекта), улиц Некрасова, Гоголя, Вокзальной. Ларкин руководил восстановлением зданий в центре города: кинотеатра «Победа», драмтеатра им. А.С. Пушкина, корпуса ПГПИ на ул. Советской, школ №1 и 11. Им был реконструирован Дом Советов - проект портика с колоннами главного входа.
Источник: Псковская Лента Новостей