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В Псковском музее откроется выставка к 105-летию со дня рождения псковского архитектора Алексея Ларкина

13.03.2017 10:12 ПЛН, Псков

17 марта в 15.00 в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника откроется выставка, посвященная Алексею Ларкину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

17 марта исполняется 105 лет со дня рождения Алексея Ларкина, архитектора, участника восстановления послевоенного Пскова. «Возможно, псковичи помнят выставку, которая была открыта в 2012 году, к 100-летию А.А. Ларкина. Тогда в музее собрались псковские архитекторы и люди, лично знавшие Алексея Афанасьевича. Прошло пять лет и нам снова хочется напомнить, (а кому-то рассказать впервые), о талантливом человеке, посвятившем всю свою жизнь нашему городу, чье творчество, по сути, определило архитектурный облик центра Пскова», - рассказали в музее.

Именно под руководством Алексея Ларкина была осуществлена реконструкция Пролетарского бульвара и Октябрьской улицы (нынешнего Октябрьского проспекта), улиц Некрасова, Гоголя, Вокзальной. Ларкин руководил восстановлением зданий в центре города: кинотеатра «Победа», драмтеатра им. А.С. Пушкина, корпуса ПГПИ на ул. Советской, школ №1 и 11. Им был реконструирован Дом Советов - проект портика с колоннами главного входа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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