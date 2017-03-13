В Пскове в первый день акции к Международному дню театра продано более 500 билетов

|Евгений Самуйлов (другие записи автора)
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Задачник для дачникаЭту проблему сегодня обсуждают везде: от городских автобусов, курилок, рабочих кабинетов и телефонных разговоров до вполне официальных заседаний и деловых совещаний. Есть даже инициативная группа, которая планирует проведение митинга в поддержку своих требований. Последняя идея откровенно коварная, поскольку в год муниципальных выборов, вне всякого сомнения, найдутся те, кто захочет, по поговорке,...
18, 19 и 20 марта в Псковском академическом театре можно приобрести билеты со скидкой до 75%. Акция приурочена к празднованию Международного дня театра, который проходит 27 марта. В первый же день акции было продано почти 80% билетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Напомним, традиционно 27 марта в течение суток театры по всему миру открывают продажи билетов на свои спектакли с большими скидками. В Псковском академическом театре 27 марта показов нет. Поэтому было решено сделать специальное предложение на билеты тех спектаклей, показы которых состоятся в преддверии театрального праздника. Отметим, что предложение действует не сутки, а целых три дня - 18, 19 и 20 марта.
Скидка до 75% распространяется на билеты спектакля «Фантазии Фарятьева». Показ состоится 25 марта в 18:00 на большой сцене. Любой билет на этот показ можно будет купить по фиксированной стоимости – 200 рублей.
Со скидкой 50% продаются билеты на спектакль «Человек, обреченный на счастье». Любой билет на показ этой постановки, который состоится 26 марта в 18:00 на большой сцене, можно купить за полцены.
Приобретать билеты по акции возможно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал» на первом этаже. Предложение действительно с 18 по 20 марта.
Источник: Псковская Лента Новостей