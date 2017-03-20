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Прежде чем вводить новую систему оплаты ОДН, нужно было все внимательно осмыслить - Александр Братчиков

22.03.2017 15:13 ПЛН, Псков

Прежде чем вводить новую систему оплаты ОДН для жильцов многоквартирных домов, нужно было все внимательно осмыслить. Такое мнение высказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков 22 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Александр Братчиков высказал свое отношение к «круглому столу» по теме ОДН, который 21 марта провела фракция «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов.

Депутат отметил, что новая система была придумана только на бумаге, а не апробирована. «Я согласен, что нельзя так делать, надо внимательно все осмыслить, а потом вносить оплату людям», - сказал он.

Отвечая на вопросы ведущего, Александр Братчиков ответил, что задачей «круглого стола» был не поиск виновного, это не является задачей депутатов, хотя он согласен, что у каждой ошибки должен быть «автор».

«Задачей круглого стола был о разобраться, как это произошло, что сделать, чтобы это в дальнейшем не происходило, с какими инициативами выйти на федеральный уровень, чтобы изменить к лучшему», - пояснил Александр Братчиков.

«Меня удивило, что во вчерашнем круглом столе не присутствовал ни один из коллег, избранных по областным округам, могли бы поучаствовать и будущие кандидаты в городскую Думу, которые должны будут отвечать жителям на вопросы», - сказал Александр Братчиков.

«Любое начинание нужно продумать, а потом внедрять», - сказал депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей



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