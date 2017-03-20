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Сборная России по футболу проиграла ивуарийцам

24.03.2017 21:13 ПЛН, Псков

Сборная России по футболу проиграла команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче. 
 
Встреча прошла сегодня в Краснодаре и завершилась со счетом 0:2.
 
Ивуарийцы открыли счет на 30-й минуте, отличился Жонатан Коджиа. На 70-й минуте преимущество гостей закрепил Уилфрид Заха.
 
Сборная России под руководством Станислава Черчесова продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Следующим соперником национальной команды станут бельгийцы. Встреча состоится 28 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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