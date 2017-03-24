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300 часов отработает житель Острова за управление мопедом в нетрезвом состоянии

30.03.2017 17:43 ПЛН, Псков

Житель Островского района осужден за управление мопедом в нетрезвом состоянии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Островской межрайонной прокуратуре, прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Приговором Островского городского суда от 10 марта 2017 года признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что 15 сентября 2016 года житель г. Острова, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя мопедом, был остановлен  в г. Острове инспектором ДПС.

Пьяный водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с лишением права управлять транспортным средством на срок 1,5 года.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая в качестве смягчающих обстоятельствах наличие малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, отсутствие отягчающих обстоятельство, суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок до 300 часов с лишением права заниматься определенной деятельностью – управлением транспортным средством на 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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