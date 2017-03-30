Поэта Евгения Евтушенко госпитализировали в США в тяжелом состоянии

84-летний российский поэт Евгений Евтушенко экстренно госпитализирован в США. В настоящее время его состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщают российские СМИ со ссылкой на жену поэта Марию Новикову.

«Евгений Александрович госпитализирован в тяжелом состоянии, о подробностях говорить пока не могу», — сказала супруга поэта.

По ее словам, она может только сообщить, что это не плановое обследование.

Напомним, Евгений Евтушенко родился в 1932 году (по паспортным данным - в 1933 году). Всемирно известен своим литературным творчеством, в 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию. Автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Все последние годы Евтушенко живет в США, при этом регулярно приезжает в Россию.

Источник: Псковская Лента Новостей