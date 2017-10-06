Организаторы «Больших гастролей» приглашают псковичей на спектакли театра им. Ленсовета

Организаторы «Больших гастролей» приглашают псковичей на спектакли театра им. Ленсовета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 12 октября сообщила генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

По ее словам, проект помогает ведущим театрам страны доехать до самых удаленных уголков России, привезти полноформатные спектакли с большим количеством декораций.

«Псков с самого начала реализации программы "Большие гастроли" стал ее партнером. Ждем псковичей на спектакли, желаем им хорошего просмотра», - сказала она.

«Гастрольное дело в нашей стране должно существовать. Раньше были большие, мощные организации, которые организовывали гастроли. Сегодня эту нишу занимает федеральное агентство. Надеюсь, наше партнерство с ними продолжится», - подчеркнул директор театра им. Ленсовета Валерий Градковский.

По его словам, для труппы театра гастроли очень важны, поскольку они позволяют выявить слабые стороны постановок. «Это другие условия, другой зритель, другое восприятие среды», - сказал директор театра.

Напомним, с 26 по 28 октября в Псковском академическом театре драмы состоятся гастроли театра имени Ленсовета в рамках федерального проекта «Большие гастроли». На большой сцене псковского театра пройдут показы постановок «Город. Женитьба. Гоголь», «Без вины виноватые», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Немного билетов еще есть в продаже.

«Большие гастроли» состоятся благодаря Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности, который учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 году для формирования, координации и реализации полномасштабных гастролей российских театров. Ежегодная некоммерческая программа Центра «Большие гастроли» - крупнейший гастрольный проект в России.

В рамках программы «Большие гастроли 2017» с мая по ноябрь по всей России проходят самые масштабные гастроли ведущих драматических, музыкальных театров, а также театров кукол. В этом году 51 регион и 30 театров принимают участие в программе «Большие гастроли», в рамках которой состоится более 300 показов спектаклей по всей стране.

Источник: Псковская Лента Новостей