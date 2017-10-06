В долгую, от начала мира до наших дней, сказку приглашает своих гостей «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершают работу над выставкой «В гостях у сказки», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Ксения Стеценко. Руслан и говорящая голова. Батик, бязь.

В экспозиции, которую откроют для посетителей в воскресенье, 15 октября, представлено чуть более пятидесяти работ: рисунки акварелью и пастелью, а также графика, выполненная в других техниках, батик, скульптура (папье-маше). По большей части это иллюстрации к очень разным литературным сочинениям - от древнегреческих мифов и русских сказок до первого в мире, ещё в средневековье написанного фантастического романа-эпопеи У Чэнъэня (для того, кто будет ставить новость, на всякий случай: точка после У не пропущена - его, оказывается, так однобуквенно зовут ) «Путешествие на запад», сказок и поэм Александра Сергеевича Пушкина, «Старушек с зонтиками» Мануэля Кофиньо Лопеса. Авторы представленных на выставке работ - московские художники-дизайнеры и педагоги, участники многих, в том числе и международных показов Ксения Стеценко и Анастасия Сайфулина.

Анастасия Сейфулина. «Старушка с зонтиком». Папье-маше.

Выставка «В гостях у сказки» размещена в Научно-культурном центре музея. Планируется, что она будет работать для посетителей до конца текущего года. Вход на выставку свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей