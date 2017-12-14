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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли 17 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской полиции, хозяин квартиры - мужчина 1979 года рождения - пропал после произошедшего.
По версии следствия, 17 декабря после 22.00 мужчина 1976 года рождения разбил окно, проник в квартиру, затем поджег мебель и сбежал. В данный момент устанавливаются причины произошедшего и ущерб.
Предполагаемого поджигателя квартиры сотрудникам полиции удалось задержать в ночь с 17 на 18 декабря.
По словам соседей, перед пожаром в квартире произошла драка между хозяином квартиры, мужчиной 1979 года рождения, и еще одним мужчиной. К моменту прибытия пожарных и полиции в квартире никого не было.
В результате пожара пострадала однокомнатная квартира: полностью сгорели диван и потолочная плитка, оплавлены два телевизора, вся квартира закопчена.
Источник: Псковская Лента Новостей