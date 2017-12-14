В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли 17 декабря

В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли 17 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской полиции, хозяин квартиры - мужчина 1979 года рождения - пропал после произошедшего.

По версии следствия, 17 декабря после 22.00 мужчина 1976 года рождения разбил окно, проник в квартиру, затем поджег мебель и сбежал. В данный момент устанавливаются причины произошедшего и ущерб.

Предполагаемого поджигателя квартиры сотрудникам полиции удалось задержать в ночь с 17 на 18 декабря.

По словам соседей, перед пожаром в квартире произошла драка между хозяином квартиры, мужчиной 1979 года рождения, и еще одним мужчиной. К моменту прибытия пожарных и полиции в квартире никого не было.

В результате пожара пострадала однокомнатная квартира: полностью сгорели диван и потолочная плитка, оплавлены два телевизора, вся квартира закопчена.

Источник: Псковская Лента Новостей