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В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли 17 декабря

В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли 17 декабря

В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли  17 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской полиции,  хозяин квартиры - мужчина...



В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли 17 декабря

19.12.2017 09:35 ПЛН, Псков

В Великих Луках разыскивают хозяина квартиры на улице Гоголя, которую подожгли  17 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской полиции,  хозяин квартиры - мужчина 1979 года рождения - пропал после произошедшего.

По версии следствия, 17 декабря после 22.00 мужчина 1976 года рождения разбил окно, проник в квартиру, затем поджег мебель и сбежал.  В данный момент устанавливаются причины произошедшего и ущерб. 

Предполагаемого поджигателя квартиры  сотрудникам полиции удалось задержать в ночь с 17 на 18 декабря.

По словам соседей, перед пожаром в квартире произошла драка между хозяином квартиры, мужчиной 1979 года рождения, и еще одним мужчиной. К моменту прибытия пожарных и полиции в квартире никого не было.

В результате пожара пострадала однокомнатная квартира: полностью сгорели диван и потолочная плитка, оплавлены два телевизора, вся квартира закопчена.

Источник: Псковская Лента Новостей



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