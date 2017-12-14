Александр Котов: Главная задача партии «Единая Россия» на ближайшее время - выборы президента

Главная задача партии «Единая Россия» на сегодняшний день - это предстоящие выборы президента. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в ходе пресс-подхода по итогам пленарного заседания на XVII съезде «Единой России» высказал секретарь регионального отделения партии, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

«На сегодняшнем съезде партии "Единая Россия" определились с главным. Главная задача партии на ближайшее время - это избирательная кампания, выборы президента РФ. Сегодня мы договорились о том, что будем всячески поддерживать и помогать нашему кандидату, основателю партии Владимиру Владимировичу Путину», - сказал он.

«Владимир Владимирович сегодня выступил перед нами и сказал, что главная задача, которую он видит перед собой на ближайшую перспективу, - это сделать нашу страну молодой, сильной и уверенной, чтобы страна двигалась вперед, от победы к победе. Мы в свою очередь договорились о том, что программа Владимира Путина на выборах президента РФ в последующем станет программой партии. То есть мы сначала поддерживаем нашего кандидата, а потом все вместе работаем над тем, чтобы выполнить ту программу, с которой он пойдет на выборы», - отметил Александр Котов.

Также он добавил, что на съезде прозвучали предложения о ревизии партийных проектов «Из 25 партийных проектов мы путем укрупнения сделаем 14. Это позволит нам сократить издержки на администрирование этих проектов, сконцентрировать финансовые ресурсы, которые мы будем использовать для качественной реализации этих проектов», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей