Реформа капремонта позволила впервые за много лет отремонтировать дома в некоторых районах Псковской области - Александр Козловский

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Благодаря реформе капремонта у ряда районов Псковской области впервые за последние за несколько десятилетий появилась возможность капитально отремонтировать дома. Такое мнение в прямом радио «Эхо Москвы» (102,6 Fm) озвучил депутат Госдумы Александр Козловский.
«Сбор средств на капремонт – это необходимый проект, который работает. Разговаривая с главами районов, я выяснил, что впервые за последние за несколько десятилетий они нашли возможность капитально отремонтировать дома. Может быть, не в том объеме, как мы хотели бы, но такие ремонты все же осуществляются», - рассказал он.
Александр Козловский заметил, что многие псковичи сравнивают, как проходит капремонт в Псковской области, и в Москве или Санкт-Петербурге. «У нас таких возможностей нет. Вот почему должно быть справедливое распределение доходов от налогов между регионами», - добавил он.
Парламентарий также подчеркнул, что жители должны принимать непосредственное участие в приемке домов после капремонта. И высказался в пользу предоставления приоритетов местным подрядчикам. «Мы должны давать работу своим строителям», - заявил Александр Козловский.
Источник: Псковская Лента Новостей