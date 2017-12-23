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Реформа капремонта позволила впервые за много лет отремонтировать дома в некоторых районах Псковской области - Александр Козловский

27.12.2017 14:24 ПЛН, Псков

Благодаря реформе капремонта у ряда районов Псковской области впервые за последние за несколько десятилетий появилась возможность капитально отремонтировать дома. Такое мнение в прямом радио «Эхо Москвы» (102,6 Fm) озвучил депутат Госдумы Александр Козловский.

«Сбор средств на капремонт – это необходимый проект, который работает. Разговаривая с главами районов, я выяснил, что впервые за последние за несколько десятилетий они нашли возможность капитально отремонтировать дома. Может быть, не в том объеме, как мы хотели бы, но такие ремонты все же осуществляются», - рассказал он.

Александр Козловский заметил, что многие псковичи сравнивают, как проходит капремонт в Псковской области, и в Москве или Санкт-Петербурге. «У нас таких возможностей нет. Вот почему должно быть справедливое распределение доходов от налогов между регионами», - добавил он.  

Парламентарий также подчеркнул, что жители должны принимать непосредственное участие в приемке домов после капремонта. И высказался в пользу предоставления приоритетов местным подрядчикам. «Мы должны давать работу своим строителям», - заявил Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей



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